Бритни Спирис и Сэм Асхари поделились своими чувствами в Instagram

23-летний бодибилдер Сэм Асхари крепко «поселился» в обыденной жизни Бритни Спирс. По крайней мере, подобные выводы можно сделать просмотрев аккаунт известной певицы в Instagram. Создается впечатление, что молодые люди все время вместе.

На просторах социальной сети певица опубликовала шуточную беседу с возлюбленным. «Доволен ты моим последним выступлением?- Разумеется!-Ты восхитительно выглядишь!-Благодарю! И я люблю тебя!», - диалог крайне прост. Большинтсво поклонников не были поражены их разговором. Юзеры, которые и ранее были знакомы с жизнью Асхари, давно подвержены мнению, что он обычный альфонс, которых манит к чужим финансам и славе, добавив, что подобные «выходки» в соцсети слишком банальны.