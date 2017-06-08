Галкин и Киркоров показали, чем занимают в новогодние каникулы своих детей

На новогодние каникулы Филипп Киркоров вместе со своей тетей Мари Киркоровой повез детей, Аллу-Викторию и Мартина, на отдых в Майами. Там они встретились с семьей Кристины Орбакайте. Максим Галкин же пожелал остаться дома с семьей, просто уделив им больше внимания.

Звезды отечественного шоу-бизнеса публикуют на своих страницах в социальных сетях фотографии и комментарии о том, как они проводят новогодние праздники. У школьников начались каникулы, поэтому кто-то из звезд решил побаловать своих чад и свозить их погреться в теплые края. Так поступил и Филипп Киркоров. Вместе со своей семьей он отправился в США в солнечную Флориду. Добравшись до Майами, они встретились там с певицей Орбакайте и ее дочерью. Звезды наслаждаются общением, а их дети – солнцем и морем.

Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева решили остаться на каникулы дома и побыть со своими детьми. Перед Новым годом они устроили шикарную фотосессию и уже опубликовали снимки. В комментариях к них знаменитый юморист пишет, что в это время его дочь занимается плаванием, сын собирает игрушечный верстак, а он помогает им и следит, чтобы все было хорошо.