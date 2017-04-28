Актриса фильмов «Начало» и «Люди Икс» вышла замуж за подругу

Накануне 30-летняя актриса Эллен Пейдж, известная по участию в съемках «Люди Икс» и «Начало», опубликовала в своем Instagram запись, в которой рассказала своим поклонникам, что узаконила отношения со своей также знаменитой подругой Эммой Портнер.

Пользователи сети бурно обсуждают новость, о которой около девяти часов назад сообщила голливудская звезда Эллен Пейдж. Около года назад она совершила каминг-аут и после этого уже не скрывала своих тесных отношений с подругой. Время от времени американские СМИ сообщали, что видели их в разных кафе и парках, однако, видимо, мало кто ожидал, что они поженятся.

Тем не менее, это случилось. В своем профиле фотосервиса актриса опубликовала совместное фото своей руки с кольцом на безымянном пальце, а рядом также с кольцом рука Эммы Портнер. Пейдж написала, что не может поверить своему счастью. Верные фанатки не могли не поддержать молодожёнов и написали в комментариях множество поздравлений в их сторону.