Собчак опубликовала семейное видео с сыном и мужем

Ксения Собчак опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram трогательное семейное видео. На ролике можно увидеть беззаботных сына и мужа светской львицы.

Муж Ксении Собчак Максим Виторган позиционирует себя с совершенно непривычной стороны на опубликованном журналисткой видео. Он играет с сыном Платоном в космонавта и ракету.

Трогательное видео очень порадовало поклонников Собчак, они назвали родителей малыша смешными и беззаботными.

Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган официально женаты с 2013 года. В ноябре прошлого года в семье родился сын Платон.