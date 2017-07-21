Анну Шульгину назвали младшей версией Валерии

Анна Шульгина была названа копией своей мамы певицы Валерии. Поклонники сравнили внешность двух знаменитостей и пришли к выводу, что они «как две капли воды» похожи друг на друга.

Сходство Валерии и Анны Шульгиной уже давно обсуждается в СМИ. Последние снимки, опубликованные в профиле певицы, только подлили масла в огонь. Поклонники акцентировали внимание на том, что мать и дочь выглядят, как две копии друг друга. Шульгину называют также помолодевшей версией Валерии.

Уже скоро Валерии исполнится 50 лет, однако по своей внешности она вовсе не уступает своей 24-летней дочери. У супруги Пригожина неоднократно интересовались тем, делала ли она пластические операции, но сама певица отрицает любые хирургические вмешательства.