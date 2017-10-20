Анорексичная Кохно из «Дом-2» пугает поклонников

Звезда «Дом-2» Мария Кохно продолжает завоевывать сотни новых фанатов. Однако, на днях она напугала всех своими архивными фото. Согласно подробностей в соцсетях, до участия в телестройке Кохно страдала анорексией.

Мария Кохно поделилась с подписчиками «новыми-старыми» фотографиями. Пользователи соцсети Instagram активно обсуждают состояние здоровья звезды телестройки. Судя по последнему фото, недавно Мария серьезно страдала проблемами с усвоением пищи в организме и болела анорексией. К такому выводу пришли ее фанаты, посмотрев на пост в микроблоге.

По словам звезды «Дом-2», фотография сделана за полгода до участия в проекте. На данный момент Мария Кохно выглядит гораздо здоровее и привлекательнее.