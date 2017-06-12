Мама Ольги Рапунцель будет участвовать в телешоу «Дом-2»

Мать скандальной участницы «Дома-2» Ольги Рапунцель может составить компанию дочери на телешоу. Об этом стало известно из сведений супруга Рапунцель, Дмитрия Дмитриенко.

За отношениями Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитриенко в реалити-шоу «Дом-2» наблюдает едва ли не вся страна. Поклонники проекта не понаслышке знают, что именно мать Рапунцель стала настоящим камнем преткновения в отношениях ее дочери с Дмитриенко.

Однако совсем недавно молодой человек сообщил, что мама Ольги Рапунцель все-таки может стать участницей «Дома-2» с целью помощи им в уходе за ребенком, поскольку они сами могут не справиться с этой участью.

Как известно, отнюдь не все поклонники реалити-шоу поддерживают подобную инициативу матери Рапунцель, поскольку она уже успела заработать себе дурную славу.