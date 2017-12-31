Новая песня Аллы Пугачёвой оказалась на 10 месте в iTunes

Новая песня «Я летала» от примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой оказалась на 10 месте в iTunes, достигнув такой отметки за считанные минуты, как сообщает VistaNews.

Презентация композиции прошла в эфире новогоднего шоу на Первом канале. Перед этим велись длительные споры насчёт того, может ли Алла Пугачёва участвовать в программе. Далее «Я летала» посчитали плагиатом, хотя человек, написавший песню, заявляет, что это не так.

3 января в 16.00 композицию добавили на музыкальный сервис iTunes, который предназначен для всех, у кого установлена операционная система iOS на гаджете. Достаточно быстро песня Аллы Пугачёвой поднялась на 10 место, однако подписчики считают, что это не предел – если на выбор не повлияет скандальная ситуация с обвинением в плагиате.