Волочкова организовала публичную порку своему любовнику

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова устроила публичную порку своему бывшему любовнику Чермену Дзотову. Светская львица обвинила его в распространении ее откровенных фотографий.

Никому не секрет, что конец 2017 года обозначился очередным секс-скандалом с известной российской балериной Анастасией Волочковой. В Сети «всплыло» несколько снимков достаточно откровенного содержания, где светская львица не стесняется своей страсти по отношению к некоему Чермену Дзотову.

На днях стало известно, что Волочкова решила окончательно порвать с ним и рассказала на своей странице в одной из социальных сетей, что Дзотов не имел права опубликовывать эти снимки, а их он делал якобы «исподтишка». Чермен Дзотов, по словам Волочковой, поставил цель заработать себе легкую популярность, а ее имя осквернить.

Однако сам бывший любовник балерины все отрицает, а у некоторых пользователей Сети возникают подозрения, что Волочкова могла сама выставить интимные фото, чтобы прославиться.