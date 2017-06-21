Максим Галкин умилил видеороликом, в котором его сын собирает верстак

Харизмы и умиления детям Аллы Пугачевой не занимать. В момент, когда поклонники пророчат двойняшкам большое будующее на сцене, юная Елизаветта хочет стать человеком исскуства, а маленький Гарри с удовольствием мастерит все игрушечными инструментами.

В новом видеоролике Максима Галкина, малыш собирает свой вестак. Артист оставил комментарий под роликом "Если вы хотите встать рано, пообещайте сыну вечером собрать верстак".

Видеоролик глава звездного семейства опубликовал на своей страничке в социальных сетях. Всего за один час ролик набрал более 200 тысяч просмотров и массу положительных комментариев.

Фанаты Галкина были в восторге от юного Гарри. "Настояящий мужчина", "Какая прелесть", "Очень мило" - и другие комментарии оставляли подписчики.