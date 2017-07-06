Тарасов повторил семейное фото с Бузовой с новой любовью

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов, отдыхая на Мальдивах, повторил семейное фото, сделанное когда-то с экс-супругой Ольгой Бузовой. Однако теперь на месте второй половинки оказалась модель из Ростова Анастасия Костенко. В ближайшее время влюбленные намерены узаконить свои отношения.

На ярком фото Костенко присела на плечи Тарасова. Фанаты практически сразу вспомнили об аналогичном фото Дмитрия с его бывшей женой Ольгой. Нашлись пользователи, которые предположили, что подобным фото футболист передал «привет» бывшей любви, акцентировав внимание на том, что у него все хорошо. Противники данной версии предположили, что тут нет никакого скрытого смысла, ведь подобных фото полно в глобальной сети.

В ближайшее время футболит и модель из Ростова намерены узаконить свои отношения. В то же время Бузова не нашла своей любви, окунувшись в раскрутку своей музыкальной карьеры.