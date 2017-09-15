Сын певицы Дилноз Каримовой скончался в новогоднюю ночь. Известно, что мальчик был неизлечимо болен раком.

Звезда эстрады Таджикистана Дилноз Каримова сообщила в социальных сетях о смерти своего пятилетнего сына. Мальчик с самого рождения пытался бороться с раковой опухолью и долгое время лечился.

Сначала он пытался преодолеть рак у себя на родине, однако позже певица перевезла его в Индию. Там он проходил курс химиотерапии, но организм ребенка не выдержал сложных процедур и он скончался в канун новогодней ночи.

Известно, что деньги на лечение мальчика собирались по всей среднеазиатской республике. Помогали в этом процессе другие деятели искусства Таджикистана. Деньги могли поступить через проведение благотворительного концерта, но его не успели устроить.

Сообщается, что ребенка похоронят 3 января в городе Худжант.