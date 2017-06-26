Располневший Филипп Киркоров шокировал большим животом

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров шокировал поклонников своим внешним видом. Оказывается, отпуск у артиста только начался, однако Киркоров уже набрал лишние килограммы.

Филипп Киркоров разместил в сети минутное видео, на котором показал, как он с детьми прилетел в Майами. Артист расстроил поклонников своим внешним видом. Многие обратили внимание, что Киркоров значительно располнел и у него появился немаленький живот. Об этом подписчики массово стали писать в комментариях.

Напомним, что ранее Филипп Киркоров держал себя в руках и усердно придерживался диеты и занимался спортом. Артист утверждал, что больше не пьет алкоголь и предпочитает употреблять блюда, которые личный повар ему готовит на пару.