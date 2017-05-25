Секс-символ «Дома-2» Ольга Жарикова хочет петь с Бузовой

Секс-символ «Дома-2» Ольга Жарикова хочет петь с Ольгой Бузовой. Об этом новая участница реалити-шоу рассказала своим подписчикам в Сети.

Ольга Жарикова не так давно появилась в качестве новой участницы скандального шоу «Дом-2». Она поделилась своими планами на ближайшее будущее и озвучила тайные желания, которые намерена осуществить уже в текущем году.

Прежде всего, она намерена найти свою любовь на проекте и приложить к этому все свои силы. Также Жарикова мечтает спеть на большой сцене. Ее кумиром является Ольга Бузова, поэтому именно ее Ольга выбрала в качестве желаемой партнерши по дуэту.

Как призналась Жарикова, до недавнего времени ее жизнь была весьма скучна и неинтересна, поэтому участие в «Доме-2» должно существенно изменить ход и ритм всей жизни. Девушка пожелала в социальной сети всем подписчикам счастья в новом году и призвала встречать праздники в кругу своих ближайших родственников.