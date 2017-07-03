Тесс Холидей из США опубликовала послеродовые фото

Тридцатилетняя модель из США Тесс Холидей решила воплотить в жизнь просьбу многотысячной аудитории поклонников, оголившись для них после родов. Интимные фото, опубликованные женщиной, чей вес превышает 150 кг, молниеносно произвели фурор.

Одним из первых фото, выложенных в сеть, стал снимок, на котором модель из США плачет. В комментарии под постом звезда мирового масштаба поделилась с подписчиками, что устала быть мамой. Однако, спустя короткое время «вновь испечённая» мама сказала, что это были последствия послеродовой депрессии. Интимные фото модели сменили ее слезы на лице.

Во многих комментариях верные поклонники поздравляют модель с пополнением в семье.