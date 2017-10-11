Пугачева обозвала Фадеева «неудачником»

Знаменитая певица Алла Пугачева обозвала продюсера Максима Фадеева «неудачником». Примадонна вмешалась в спор о «Новогоднем огоньке».

В последние дни многие пользователи Сети, а также некоторые деятели культуры нещадно критикуют формат передачи Первого канала, а также «России-1». По мнению известного продюсера Максима Фадеева, создатели шоу все время приглашают на «Голубые огоньки» одни и те же лица, а молодых артистов там почти не увидишь.

В этом году Первый канал попытался немного сменить обстановку, однако все равно удостоился порции критики от Фадеева. Об этом он написал в гневном посте на страницах популярных социальных сетей.

В спор неожиданно подключилась сама звезда российского шоу-бизнеса Алла Пугачева. Она назвала продюсера стареющим неудачником и порекомендовала сделать что-нибудь гениальное самому.

Некоторые пользователи Сети даже перешли на сторону Примадонны, так как Фадеев не смог ответит ей ничего по существу.