Ясновидящая рассказала, чего ждать Бузовой в ближайшие годы

Ясновидящая Елена Ясевич рассказала, что ждать певице Ольге Бузовой в ближайшие годы. Она обретет любовь только через семь лет.

Елена Ясевич, ставшая известной своими предсказаниями для российских знаменитостей, вновь поделилась тем, что увидела сквозь свои паранормальные способности.

Ясновидящая рассказала, что у звезды телеэкранов и социальных сетей Ольги Бузовой личная жизнь в ближайшие несколько лет будет складываться очень тяжело. Она не сможет найти свою вторую половинку вплоть до 38-летия.

За это время Бузова может достигнуть немалых успехов в реализации творческих задумок и планов. Для этого ей свыше и дан был развод с футболистом московского «Локомотива».

Свои порции предсказаний получили Дана Борисова, Ксения Бородина и Настасья Самбурская.

По словам Ясевич, Борисова пока не готова встретиться со своей дочерью, но это обязательно произойдет в конце 2018 года. Самбурская скоро окончательно доведет своего мужа и их брак распадется, а Бородина составит отличный бизнес-дуэт с Курбаном Омаровым.