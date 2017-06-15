Алекса изменилась после пластической операции

Популярная певица Алекса, чье творчество радовало поклонников более десяти лет, кардинально изменилась. Внешний образ исполнительницы, сообщают СМИ, стал неузнаваемым до предела из-за сделанной пластической операции на лице девушки.

На страничке Алексы в Instagram опубликованы фотографии, подтверждающие факт вмешательства пластических хирургов, которые произошли за последние 14 лет. Столичные медиа подтвердили, что девушка значительно изменилась. Участница первых сезонов «Фабрики звезд» получила совершенно новые черты лица.

Певица начинала свою эстрадную карьеру с записи нескольких композиций. Вскоре, как известно, певица покинула сцену, не справившись с плотным графиком концертов. Другой причиной мог послужить разрыв с Тимати и не желание видеться с ним на общих концертных площадках.

В данным момент у молодой девушки есть вторая половинка, которая готова прийти к ней на помощь в трудной для нее ситуации. Проживая в Москве девушка не перестает путешествовать по миру, одновременно владея несколькими бутиками, приносящими ей прибыль.