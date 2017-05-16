Перис Хилтон наконец дождалась предложения руки и сердца

Скандальная Перис Хилтон наконец-то выходит замуж за молодого актера русского происхождения. Молодой человек сделал Перис предложение прямо на горнолыжном курорте в Аспене.

Возлюбленным 36-летней светской львицы стал 32-летний артист и модель Крис Зилка. Влюбленные отправились на отдых на горнолыжный курорт. Во время прогулки по горе, парень опустился на одно колено и достал маленькую коробочку, в которой было кольцо с бриллиантом и сделал Перис предложение.

Хилтон не смогла отказать, и радостно ответила "Да". Трогательную сцену запечатлила подруга звезды и сразу же опубликовала в социальные сети. Позже Перис призналась, что это был самый рамонтичный момент за всю ее жизнь.

Она отметила, что нашла просто идеального для нее мужчину, он очень преданный, добрый, и любящий. Крис и Перис в отношениях уже около двух лет. Когда пара познакомилась, Перис настолько была без ума от молодого человека, что даже готова была бросить ночные тусовки, алкоголь и танцы.

В своем недавнем интервью 36-летняя звезда призналась, что ее жизнь очень изменилась. Она перестала посещать светские тусовки, и главная ее цель в жизни это мода и благотворительность. Не так давно Перис Хилтон выпустила свою линию именных духов, на которых заработала около семи миллионов долларов за год.

Также Перис заговорила о детях. Разумеется, отцом своих малышей с самого начала наметила избранника Криса. Теперь теледива намерена создать семью и подарить Крису сына.