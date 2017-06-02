Лера Кудрявцева на «Песне года» шокировала всех откровенным платьем

Лера Кудрявцева в очередной раз шокировала своих поклонников откровенным платьем. В достаточно экстравагантном образе ведущая присутствовала на конкурсе «Песня года».

На ежегодном песенном конкурсе «Песня года» компанию Сергею Лазареву составила российская светская львица Лера Кудрявцева. Среди прочих представителей отечественного шоу-бизнеса Кудрявцева известна своей особой любовью к вычурным и зачастую слишком откровенным нарядам.

Таким образом, последний эфир «Песни года» не стал исключением из правил. Лера Кудрявцева смогла поразить всех длинным белым платьем с открытым верхом. Грудь телеведущей прикрывала полупрозрачная бежевая ткань, расшитая стразами.

Достаточно интригующее платье стало предметом обсуждения в социальных сетях. Многие негативно отозвались о наряде Кудрявцевой, однако нашлись и те, кто поддержали ведущую, отмечая, что нужно иметь талант так шикарно выглядеть в свои 45 лет.