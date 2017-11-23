Отец певицы Уайнхаус видит призрак своей погибшей дочери

Отец певицы Эмми Уайнхаус видит призрак своей погибшей дочери. Об этом он рассказал в интервью западным таблоидам.

Отец популярной британской певицы Эмми Уайнхаус Митч признался всем, что часто может видеть, как призрак его дочери по ночам навещает его в старом доме, где она жила раньше.

Он сообщил, что привидение отчетливо видит, когда она присаживается к нему на кровать и просто смотрит на него. Он даже пытался с ней поговорить, спросив как у нее дела, но она ему ничего не отвечала. Митч Уайнхаус заявил, что ему очень приятно, когда она к нему приходит. Он осознает, что дочь рядом.

Напомним, что Эмми Уайнхаус скончалась в возрасте 27 лет. При вскрытии специалисты обнаружили, что смерть наступила от чрезмерного употребления алкоголя. От этого ее сердечная система не выдержала и произошел смертельный приступ.