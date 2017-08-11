Вулых рассказал о звонке Пугачевой после обвинения в плагиате

Александр Вулых рассказала о звонке Аллы Пугачевой после того, как он фактически обвинил Примадонну в плагиате. Об этом поэт рассказал СМИ.

По словам писателя, Примадонна созвонилась с ним вскоре после появления на его странице в Facebook поста о схожих чертах новой композиции "Я летала" и "Придуманная любовь". Алла Пугачева во время телефонного звонка сообщила собеседнику, что не знала о схожести её песни с хитом Игоря Саруханова.

Пообщавшись с исполнительницей, Александр Вулых пришел к выводу о её невиновности и удалил публикацию со своего аккаунта. Он сообщил, что не желает развивать конфликт, а также предположил, что в сложившейся ситуации виноваты композитор и музыкальные редакторы.

Ранее сообщалось, что новую песню Аллы Пугачевой «Я летала» назвали плагиатом.