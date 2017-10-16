Ольга Серябкина шокировала поклонников непристойной позой

В социальных сетях на своем аккаунте Ольга Серябкина предстала перед поклонниками в слишком коротком платье, которое еле прикрыло интимное место звезды. Неприличная поза, которая только придала пикантности фото, не оставила равнодушными поклонников и критиков певицы.

Раздвинутые ноги Ольги и откровеный образ оставил неоднозначные комментарии под фотографией. На снимке певица предстала в платье в паетках и прозрачных босоножках.

Подписала пост Серябкина так: "Делитесь, как провели эту ночь". Самым вызывающим фактором являлось то, что поклонники артистки обратили внимание на отсутствии нижнего белья у артистки.

Один из поклонников оставил комментарий под фотографией "А где же там трусики". Ольга была разкритикована за ее пышную фигуру, складки на платье и объемные бедра. "Вот это ляхи", "Фу жируха", "Как свинка" и другие комментарии оставляли пользователи под снимком.

Ранее стало известно, что группа «Серебро» опубликовала на канале в YouTube и на странице в социальной сети свой новый клип на песню «Новый год» ("Стекловата - Новый год"). Именно с его съемок и были представлены откровенные снимки участниц группы, которые буквально взорвали сеть.