В январе по национальным каналам покажут фильм Гарика Сукачева

Уже в этом месяце по национальным каналам будут показывать фильм «То, что во мне» (2017), режиссером которого выступает Гарик Сукачев. Сюжет был придуман на основе его путешествий по Чуйскому тракту, а съемки проходили в Алтайском крае и Республике Алтай.

Советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор Гарик Сукачев прошлым летом выпустил свой фильм, который назвал «То, что во мне». Картина была воспринята в России довольно положительно, особенно поклонниками музыканта. Недавно он рассказал, что его фильм покажут по Первому каналу.

Картина Сукачева появилась на больших экранах осенью прошлого года, немного раньше состоялась ее премьера на Алтае. Вдохновленный путешествиями по Чуйскому тракту, а также общением с коренными жителями, режиссер снимал ее в 2016 и постарался передать зрителям все, что прочувствовал сам.