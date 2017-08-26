24-летняя дочь Трампа порезвилась на вечеринке Playboy. Тиффани Трамп специально была приглашена владельцем знаменитого бизнеса.

Одна из дочерей нынешнего главы Белого дома Тиффани Трамп неожиданно появилась на откровенной вечеринке, организованной компанией Playboy. 24-летняя красавица произвела настоящий фурор среди гостей.

Отмечается, что девушка появилась на веселье в слишком короткой юбке и красивых босоножках. Во время мероприятия от нее ни на шаг не отходил владелец бизнес-империи, основанной на эротике Купер Хефнер.

По слухам, он выражает огромную заинтересованность, чтобы Тиффани появилась на обложке его журнала. Пока она не ответила ему ничем конкретным. Известно, что опыт фотосессий у американской селебрити уже имеется. Она довольно часто снимается для различных изданий, однако откровенных фотоснимков себе не позволяла делать.

Ранее подобное предложение получала бывшая супруга Дональда Трампа. В Playboy могли заплатить за снимки миллион долларов, однако съемки не состоялись.