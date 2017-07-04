Дэвид Бекхэм на фото показал своих повзрослевших сыновей

Легенда мирового футбола Дэвид Бекхэм является не только известным спортсменом, бизнесменом, но ещё и хорошим родителем. На днях совместное фото Дэвида с сыновьями просто взорвало Интернет.

Дэвид Бекхэм на одном снимке показал своих взрослых сыновей Ромео, Бруклина и Круза. Поклонницы также отметили, что фото было сделано в воде и все парни имеют отличную физическую форму. Многие в комментариях стали утверждать, что все сыновья Бекхэма очень похожи на своего отца.

Фанатки Дэвида стали утверждать, что чем старше становится мужчина, тем лучше он выглядит. К тому же написали, что сыновья у Бекхэма получаются также хорошо, как и забитые голы.