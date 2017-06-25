Сын Яны Рудковской поздравил в Сети маму с Днем рождения. Знаменитый продюсер празднует сегодня 42 года.

2 января отмечает очередной День рождения звезда отечественного шоу-бизнеса Яна Рудковская. С 42-летием бизнесвумен поздравляют сегодня не только ее поклонники, коллеги по работе и родственники, а также собственные дети.

Оригинальное поздравление придумал маленький сын Рудковской. Он выложил в социальную сеть Instagram снимок, где трогательно целует свою маму на глазах у зрителей. Поздравления сына оценили многие пользователи Сети и также примкнули к тем, кто пожелал ей здоровья и творческих успехов в новом году.

Отмечается, что праздничный пост сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской просмотрели тысячи пользователей. Они за считанные минуты наставили звездной паре многочисленные отметки «мне нравится».

Напомним, что сегодня также отмечает День рождения российский актер Сергей Жигунов.