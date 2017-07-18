Джессика Альба показала фото третьего новорожденного сына

Американская актриса Джессика Альба стала мамой в третий раз. Перед Новым годом актриса родила мальчика. Счастливые супруги назвали малыша Хэйсом и выложили первую фотографию младенца.

На своей страничке в социальной сети Instagram Джессика опубликовала самый первый снимок новорожденного сына и рассказала о том, что малыш появился на свет 31 декабря, и это стало самым лучшим для нее подарком на Новый год.

По ее словам, они с мужем безумно счастливы рождению третьего ребенка. Фанаты завалили многодетную молодую маму многочисленными поздравлениями, в которых пожелали здоровья, счастья и добра.

Известно, что Джессика Альба замужем уже 13 лет. Роман вспыхнул в 2004 году, через четыре года пара официально зарегистрировала свои отношения. Свадебное торжество прошло в Лос-Анджелесе в мае 2008. В браке родились на свет две дочки, и теперь Джессика подарила супругу долгожданного сына.