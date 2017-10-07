Степан Меньщиков возобновил отношения с супругой ради дочери

Степан Меньщиков, известный по телепроекту "Дом-2", временно возобновил отношения с супругой ради дочери. Фотографии их совместного времяпровождения опубликованы в Instagram.

Пара рассталась в сентябре по причине взаимных претензий. Евгения обвинила мужа в изменах и частом отсутствии. Сам Степан Меньщиков заявил, что жена никогда не испытывала к нему настоящей любви.

Однако 31 декабря на страницах социальной сети появились фотографии, где знаменитость вместе с бывшей возлюбленной празднует первый День рождения дочери Варвары. Поклонники заметили тенденцию более частых снимков, где Степан и Евгения находятся вместе. Они предполагают, что мужчина простил мать своего ребёнка и решил попробовать снова наладить контакт. В рамках праздника они организовали гуляние в одном из торгово-развлекательных центров Москвы. По мнению подписчиков, Степан Меньщиков выглядит вполне счастливым рядом со своей семьёй.