Романец и Гусева раскритиковали фанаты «Дома-2» из-за «секса и денег»

Фанаты скандального шоу «Дом-2» пришли в ужас от поздравления своих кумиров. Виктория Романец и Антон Гусев пожелали всем «секса и денег» вместо чувств.

Скандалом завершилось празднование Нового года в рамках телевизионного шоу на канале ТНТ. Влюбленная парочка Виктории Романец и Антона Гусева стали гостями праздничной программы «Дом-2».

Они решили оригинальным образом поздравить своих товарищей, сообщив, что в наступающем году неплохо было бы всем иметь побольше денег и секса, а настоящие чувства не так важны, поэтому без них можно обойтись. В итоге руководство телекомпании осталось неудовлетворенным пожеланиями участников проекта и решили полностью вырезать все эпизоды программы, где Романец со своим верным спутником присутствовали.

Сама Виктория Романец потребовала объяснений такого поступка от создателей телепроекта. Те заявили, что эфир признан не удачным, а сценарий «сырым», поэтому пришлось некоторые моменты обрабатывать.