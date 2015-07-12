«Гардемарин» Сергей Жигунов отмечает 55-летие

2 января российскому актеру и продюсеру Сергею Жигунову исполняется 55 лет. Артист заполнился многочисленным зрителям по работе в фильме «Гардемарины, вперед!».

Сегодня знаменитому актеру из России Сергею Жигунову исполнилось 55 лет. Артист и успевающий продюсер многих киноработ и проектов родился на юге страны, и после школы ему удалось поступить в московское театральное училище.

Первую роль он сыграл в 20 лет, а еще через несколько лет ему предложили судьбоносную работу в фильме Светланы Дружининой под названием «Гардемарины, вперед!». Там он сыграл со своими партнерами роль гардемарина Александра Белова, за что заслужил немало лестных откликов как от критиков, так и от многочисленных поклонниц.

За годы творчества Жигунов сыграл немало прекрасных ролей в кино и театре. Одной из последних серьезных ролей на телеэкране стала работа в сериале «Моя прекрасная няня». Также 55-летний Жигунов успешно продюссирует ряд проектов.

Известно, что актер женат и у него есть двое детей. Он воспитывает дочерей.