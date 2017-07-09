Принц Гарри купил для своей возлюбленной авиабилеты напротив туалета. Меган Маркл весь полет наслаждалась видами земной поверхности с высоты.

Представители королевского семейства Великобритании решили отдохнуть от тяжелых будней аристократов. Новогодние праздники принц Гарри и его спутница Меган Маркл решили провести во Франции на Лазурном берегу. Для этого они захотели лететь, как все остальные люди обычным рейсом из британской столицы.

Примечательно, что принц Великобритании купил два билета рядом с туалетными кабинками авиалайнера, чтобы не привлекать к себе повышенного внимания. Известно, что конспираторские уловки им удалось применить со стопроцентным результатом. Гарри прятал лицо под кепкой, а его невеста надела шапку, из-под которой сложно было рассмотреть черты лица. Охрана пряталась в хвосте самолета.

Сообщается, что на курортах Франции пара пробудет все новогодние каникулы. Там они планируют быть не одни. К ним присоединятся их общие друзья.