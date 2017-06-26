Киркоров отметил Новый год в Монако и спел гимн СССР

Филипп Киркоров во время празднования Нового года в Монако спел гимн СССР. Об этом рассказал подписчикам своего Instagram.

По словам артиста, после новогоднего обращения Владимира Путина он вместе со своими близкими исполнил символическую песню не Российской Федерации, а СССР. Как отмети Филипп Киркоров, "но с душой".

Кроме этого в публикации знаменитости описаны подробности его праздника. В программу вошли шопинг, новогодний ужин с друзьями и просмотр "Огоньков". Филиппу Киркорову удалось увидеть по телевизору и себя, и многих своих знакомых. Отдельно певец отметил новую песню Аллы Пугачевой, которая называется "Я летала".

В дальнейшем поп-исполнитель намерен продолжить путешествия. Он призвал поклонников в социальной сети следить за обновлениями страницы и ожидать новых отчётов из других мест.