Табакова отключили от аппарата искусственной вентиляции легких

1 января народного артиста СССР Олега Табакова отсоединили от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом медики сообщили СМИ.

Как утверждают источники, в настоящий момент Олегу Табакову вставили трахеостому, благодаря которой он может дышать без посторонней помощи. Он находится в сознательном состоянии и нормально воспринимает внешний мир.

27 ноября поступила информация, что состояние здоровья актёра ухудшилось до тяжелого. Доктора сообщили о сепсисе и "синдроме глубокого оглушения". В конце декабря Олега Табакова пришлось погрузить в искусственную кому с целью снизить нагрузку на организм.

Предполагается, что причиной серьёзного недомогания знаменитости стали последствия отторгнутых зубных имплантов, которые вживили в одной из дорогостоящих московских клиник.