Собчак станцевала у столичного храма с бутылкой в стиле Pussy Riot

Баллотирующаяся в президенты России Ксения Собчак вместе с мужем станцевала возле столичного православного храма с бутылкой в руках в стиле музыкальной панк-группы Pussy Riot и тем самым испытала нервы верующих, которые были ошарашены такой выходкой.

Предвыборная кампания уже стартовала, однако Собчак будто бы забыла об этом, решив продемонстрировать всем свою дерзость и наглость. Такого мнения придерживаются многие, кто успел посмотреть видео, которое вчера кандидат опубликовала в своем Instagram. На нем было запечатлено, как она вместе со своим мужем Максимом Виторганом и еще одним неизвестным мужчиной танцуют под Pussy Riot с бутылками в руках. После того, как оно появилось в Сети, на Ксению Собчак обрушился шквал критики. Многие были в недоумении, почему она это сделала, и называли такое поведение «омерзительным».

Впрочем, нашлись и ярые поклонники теледивы, которым все происходящее нравилось, и они писали, что не могут остановиться и пересматривают ролик раз за разом.