Трубы Панина прорвало прямо в новогоднюю ночь

Скандальный российский актер Алексей Панин рассказал, как встретил Новый год. По словам артиста, прямо в праздничную ночь у него прорвало трубы, однако все закончилось очень счастливо.

"Ничего похожего на "Голубой огонек" у меня не было. За 30 минут до Нового года у нас прорвало трубы, и пришлось вызывать аварийку. Члены бригады оказались моими поклонниками, и мы встречали новый год с тряпками в руках и соком", - написал Панин в социальных сетях. После этого актер с дочкой Аней поехал гулять в центр Москвы, отметили Новый год с друзьями, зашли в ЦУМ и поехали "встречать Новый год с бабушками".

Актер рассказал, что хоть его новогодняя ночь и испорчена, он все равно остается "на позитиве" и не унывает. "Сейчас мы снова едем с дочкой в ресторан есть суп", - поведал Алексей Панин.