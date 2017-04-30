Сергей Лазарев наконец показал лицо трехлетнего сына

Певец Сергей Лазарев наконец показал лицо сына, которому уже исполнилось три года. СМИ узнали о рождении год назад, когда знаменитый отец посещал один из московских храмов вместе с ребенком. После этого журналисты просили показать ребенка, однако певец попросил прекратить преследования и оставить их.

Сергей Лазарев является достаточно открытым для СМИ и редко отказывается от комментариев. Тем не менее, до сих пор оставался вопрос о его сыне и о том, почему певец не хочет показывать его общественности. Тот неоднократно объяснял, что ребенок еще слишком маленький и настоятельно просил журналистов оставить ему право на личную жизнь. В связи с этим поклонников Лазарева потрясло то, что вчера тот опубликовал в своем профиле Instagram фотографию с сыном, где ребенок смотрит в кадр. Это было большой неожиданностью для них.

Сергей Лазарев написал в комментариях к снимку, что наконец решил показать сына своим фанатам и таким образом поздравить их с Новым годом. Он выразил признательность всем, кто ему помогал в этом году и поддерживал его деятельность. Насчет сына он сказал, что тот уже достаточно вырос, поэтому он больше не будет прятать его. Артист закончил на хорошей ноте, пожелав всем благополучия и добра.