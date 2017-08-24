Алексей Учитель рассказал, что общего у Матильды с Поклонской

Накануне режиссер Алексей Учитель дал интервью для СМИ, в котором рассказал, что есть общего между героиней его фильма Матильдой и депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Кроме того, он признался, что самым большим приятным потрясением 2017 года для него стал выход «Матильды» на экраны.

Режиссер скандальной киноленты «Матильда» поделился своими чувствами после ее выхода в прокат. По его словам, картина набирала множество негативных отзывов, поэтому он беспокоился, что в России ее премьера так и не состоится. Тем не менее, все прошло благополучно, и это стало настоящим потрясением для Учителя. Более того, показ «Матильды» в РФ принес большую прибыль, а ее известность за границей чуть ли не стала легендарной.

Ко всему этому, Алексей Учитель добавил, какие схожести видит между главной героиней фильма, а также депутатом Натальей Поклонской, которая так рьяно пыталась противиться выходу фильма в прокат в России. Режиссер говорит, что их обоих объединяет любовь к Николаю II.