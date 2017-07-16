Новую песню Пугачевой «Я летала» назвали плагиатом

Накануне Алла Пугачева презентовала свою новую песню «Я летала» и клип на нее, однако очень скоро Примадонну обвинили в плагиате. По словам поэта-песенника Александра Вулых, композиция слишком похожа на его «Придуманную любовь».

Алла Борисовна успела выступить со своей новой песней «Я летала» лишь несколько раз, и после этого ее обвинили в плагиате. Известный поэт заявил, что мелодия композиции красивая и приятна на слух, однако не является оригинальной. По его мнению, автор музыки Олег Вади нагло списал ее с его совместной композиции с Игорем Сарухановым «Придуманная любовь». Поэт заявил, что понимает, почему плагиат сделан, ведь в свое время оригинальная песня пользовалась большой популярностью и даже удостоилась одного престижного диплома.

Александр Вулых заявил, что может подать в суд на Примадонну. Многие его поклонники поддержали его идею, другие же высказались, что у песен, возможно, и есть что-то общее, однако обе они самодостаточны и оригинальны.