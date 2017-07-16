Марьяна Ро удивила подписчиков откровенным снимком

Известная видеоблогерша Марьяна Рожкова опубликовала в своем Instagram новое фото, которое отличается от остальных откровенностью и ярким макияжем. За день снимок набрал более чем 450 тысяч отметок «Нравится» и еще более четырех тысяч комментариев.

Марьяна Ро стала известна благодаря своей деятельности на видеосервисе YouTube. До теперешних пор она сохраняла свой тинейджерский образ и почти никогда не показывалась на публике в откровенных нарядах. Фанаты привыкли к ее фотографиям в широких свитшотах и толстовках, а потому были приятно удивлены новым фото, в котором проскакивает нотка эротики. Блогерша опубликовала снимок, на котором предстала перед поклонниками в красной клетчатой рубашке, которая не застегнута на все пуговицы и заметно стянута на одно плечо.

Многие фанаты оценили такой образ своего кумира и отметили, что не прочь почаще видеть ее откровенные фотографии. Как всегда, нашлись и хейтеры, которые написали, что восемнадцатилетняя видеоблогерша смотрится нелепо с таким макияжем и в таком облике. Между тем, особо внимательные поклонники отметили, что улыбка Марьяны Ро стала по-другому смотреться после того, как та стала чаще посещать стоматолога и носить специальные капы.