Подписчики Волочковой раскритиковали ее неопрятный вид и неуместный шпагат на новом фото

Известная балерина Анастасия Волочкова поздравила подписчиков новогодним шпагатом, а взамен получила очередной шквал критики. Знаменитость опубликовала фото возле украшенной елки, но фанатам не понравился ее неопрятный вид и неуместная поза.

В Instagram появилось новое провокационное фото скандальной балерины. Волочкова опубликовала фото, где она стоит на красивой широкой лестнице, растянувшись в шпагате, а фоном для такого снимка служит новогодняя елка. В комментариях к посту она поздравила своих подписчиков и пожелала им любви и радости. Впрочем, взамен на добрые поздравление балерина получила множество негативных фраз в ее сторону.

Хейтеры не оценили позу, в которой сфотографировалась знаменитость, выразив мнение, что она не лучшая для того, чтобы делать снимок возле елки. Другие же говорили, что этой позой Волочкова привлекает внимание к своим интимным местам. Однако больше всего комментариев пришлось о том, что у балерины в последнее время все чаще наблюдается отекшее лицо, что наталкивает на мысль о ее злоупотреблении спиртном. Также ее обвинили в нечистоплотности, отметив постоянно грязные волосы на ее голове.