Бузова разрыдалась в канун Нового года и пообещала быть самой счастливой

Ольга Бузова разрыдалась в канун Нового года. Тем не менее, в своем аккаунте Instagram певица пообещала, что будет самой счастливой в наступающем 2018 году.

Звезды отечественного шоу-бизнеса спешат похвастать, как они встречали Новый год. Скандально известная певица Ольга Бузова уже опубликовала в своем профиле фотохостинга видео с места событий, где она встречала праздник. Спустя примерно час после полуночи телеблондинка опубликовала видео, на котором запечатлена она со своими подругами. Под звук курантов девушки пьют шампанское и смотрят в камеру. Как можно заметить, событие не оставило равнодушной Бузову, и та расплакалась.

Тем не менее, в комментариях к записи певица написала, что ей «больше не больно». Также она добавила, что «это не слезы, это просто вода», цитируя слова своей популярной композиции. Также она написала, что в новом году станет самой счастливой и уже не будет плакать.