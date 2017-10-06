В Голливуде названы самые громкие секс-скандалы 2017 года

2017 год для Голливуда прошел под хештегом #MeToo, а начало необычному флешмобу положил самый громкий в истории кинооиндустрии США секс-скандал, связанный с продюсером Харви Вайнштейном.

Женщины по всему миру начали признаваться в секс-домогательствах, а в числе потерпевших оказались представители самых разных сфер. В октябре западные таблоиды сообщили о том, что известный кинопродюсер Вайнштейн в течение 30 лет домогался актрис, принуждая их к сексу. Следом за Харви следует режиссер Роман Полански, обвиняемого в растлении 13-летней Саманты Геймер.

На третьем месте оказался актер Дастин Хоффман, которого также обвинили в насилии сразу несколько известных коллег, признавшихся, что звезда Голливуда приставал к ним, когда они были несовершеннолетними.