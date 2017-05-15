Составлен список самых громких скандалов звезд за 2017 год. В него вошли представители Запада и отечественного шоу-бизнеса.

Российские эксперты составили по итогам всего года подборку наиболее запоминающихся скандалов в области шоу-бизнеса, которые потрясли общественность на Западе и в России.

Одно из первых мест занимает череда скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах. Все началось с американского продюсер Харви Вайнштейна.

В начале прошлого года путаница на церемонии вручения премии «Оскар» немало смутила всех поклонников кино и телезрителей. Из-за подмены конвертов на сцене оказались поочередно разные творческие коллективы.

Казус произошел во время песенного конкурса в Киеве. В тот момент, когда на сцене «Евровидения» исполняла песню представительница Украины Джамала, неожиданно выскочил посторонний мужчина и показал пятую точку в прямом эфире на всю планету.

Не обошли критики и признания в сексуальной ориентации от Кевина Спейси, а также ссору актеров знаменитого серила «Секс в большом городе».

Вновь в центре скандала оказался российский шоумен Никита Джигурда. Он вместе с женой долгое время пытаются делить наследство кумы.