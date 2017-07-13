Шифрин о смерти Шаврина: "Прожорливый" 2017 год успел забрать с собой еще одну звезду

Российский актер Ефим Шифрин высказался относительно смерти своего коллеги Александра Шаврина. Он отметил, что этот "прожорливый" 2017 год забрал с собой еще одного талантливого человека.

На своей странице в социальной сети Ефим Шифрин поделился своим впечатлением о смерти знаменитого российского актера Александра Шаврина. Он написал, что этот "прожорливый" 2017 год все же успел забрать с собой напоследок еще одну знаменитость. Он принес свои искренние соболезнования семье погибшего актера, отметив, что не может смириться с его смертью.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 30 декабря 2017 года ушел из жизни актер Александр Шаврин. Медики сообщили, что актер погиб после продолжительной борьбы с болезнью. На момент смерти Шаврину исполнилось только 57 лет.