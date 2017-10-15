Актриса Екатерина Шпица поделилась трогательным фото с отцом

Актриса Екатерина Шпица поделилась трогательным фото. На снимке она запечатлена вместе со своим отцом.

Знаменитая артистка из России Екатерина Шпица накануне сделала себе и своим поклонникам новогодний сюрприз. Пермская актриса вместе со своим отцом совершили культурный поход в московский театр, где наслаждались постановкой пьесы «Вишневый сад» с Сергеем Безруковым.

После прекрасного спектакля знаменитость сделала совместный снимок вместе с отцом и отправила его в социальную сеть. Поклонники были приятно удивлены большому сходству родственников. Подобный семейный снимок собрал немало положительных откликов и отметок «Мне нравится». Артистке и ее отцу поклонники пожелали счастья и творческой удачи в наступающем году.

Ранее мы сообщали, что 32-летняя актриса Екатерина Шпица решилась на эротическую фотосессию для Дианы Авхадиевой. На снимках артистка лежит в воде полностью голой, прикрывая интимные места руками.