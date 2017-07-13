Известная российская певица Жасмин поздравила жителей Оргеева с Новым годом. Она заявила, что это место стало для неё вторым домом.

«Дорогие жители Оргеева, дорогие друзья… Пусть весь год вас сопровождают праздничное настроение, улыбки на лице, пусть праздничная атмосфера в ваших домах станет привычной и превратит вашу жизнь в сказку…», - так поздравила Жасмин жителей Оргеева. В этом молдавском городе проживает всего 37 тысяч человек. Но его Жасмин считает своим вторым домом.

Горожане лестно отозвались на поздравление и отправили в ответ множество комментариев. В основном, Жасмин пожелали здоровья, всегда быть в хорошем настроении и успехов во всех начинаниях.