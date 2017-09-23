Алексей Воробьёв в 2018 споёт дуэтом с Ани Лорак, если уступит просьбам фанатов, впечатлившихся последним его снимком с украинской исполнительницей, как сообщает VistaNews.

Артист показал фото, на котором позировал вместе с Ани Лорак и Филиппом Киркоровым, с которыми вдруг увиделся на Тверском бульваре в городе Москва. Он поздравил поклонников с Новым годом, назвав своих спутников «неожиданной компанией».

Ранее точно также Алексей Воробьёв случайно летел вместе с Сергеем Лазаревым в Томск, однако в этот раз фанаты по-особому восприняли его умение видеть знакомых там, где их не ожидаешь встретить. По мнению интернет-пользователей, перед зимними праздниками всё случается для чего-то, потому начали просить Алексея Воробьёва подумать о возможности спеть вместе с Ани Лорак.