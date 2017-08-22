В Сети попросили Эрнста убрать из «Новогоднего огонька» пенсионеров

В Сети попросили главу Первого канала Константина Эрнста убрать из эфира «Новогоднего огонька» пенсионеров. Петицию подписали многие пользователи.

Перед Новым годом многие телезрители в России забеспокоились, что вновь основные каналы страны будут показывать одни и те же лица звезд отечественной эстрады. Их в Сети назвали «пенсионерами» и потребовали от главного лица Первого канала предпринять меры для того, чтобы программы не были похожими одна на другую.

В частности, в петиции, подписанной многими пользователями российского сегмента интернета, указывается, что на первой кнопке российского ТВ в новогоднем эфире «Голубого огонька» каждый год присутствуют звезды эстрады и их молодые коллеги из проекта «Голос». Под гневные отклики попали Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, София Ротару, Леонид Агутин и другие.

Как отреагировал на такое сообщение от телезрителей сам Константин Эрнст пока неизвестно. Понятно, что в этом году ситуация может повториться, так как все праздничные программы уже готовы к показу.