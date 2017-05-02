«Боня и Кузьмич» из Перми сняли праздничное видео в лесу

Пермские юмористы Боня и Кузьмич опубликовали на своем аккаунте социальной сети Instagam праздничный видеоролик, сьемки которого состоялись на лесных просторах. «Фундаментом» сюжета послужила новогодняя сказка «Морозко».

Морозко бродит по родному лесу и наряжает ель в снежное убранство, встречая мачехину дочь, которая обращается к нему с требованием подраить автомобиль «Mazda 3, жилплощадь и суженого из Газпрома». Со слов одной из участниц юммористической пары Юлии Стариковой, они направлялись с одного мероприятия на иное, проезжая лес. Ели в этом празднечном лесу выглядели столь сказочными, что у них появилось вдохновление для снятия новогоднего видео.

«Ели показались нам столь сказочными, что мы были просто обязаны воплотить в жизнь небольшое новогоднее видео», - отметила Старикова.

Акцентрируется внимание на том, что им хватило не более десяти минут для сьемок. Все участники признают, что это была праздничная импровизация.